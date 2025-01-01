Informe de ONG israelí B’Tselem: Nuestro Genocidio [EN]

Nuestro Genocidio: Informe de la ONG israelí de derechos humanos B’Tselem sobre los hechos documentados y el proceso histórico y sociológico en Israel que ha permitido la deshumanización del pueblo palestino hasta las últimas consecuencias, sentando una base clara para llamar la barbarie en marcha como genocidio. Completo en pdf: www.btselem.org/sites/default/files/publications/202507_our_genocide_e
Ya hace meses que cualquiera ve que es un genocidio.
Las discusiones sobre si es o no es un genocidio, es hacerle el juego a los genocidas, porque no quieren que el debate pase de ahí.
Tiempo al tiempo, para que Bibi y compañía tilden y tachen a la ONG Israelí está prohamasista e izquierdista.
Y asunto arreglado.