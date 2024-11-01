edición general
Informe actualizado de la situación en Gaza UNRWA España

El 22 de agosto, el IPC confirmó que actualmente hay hambruna en la gobernación de Gaza y se prevé que se extienda a las gobernaciones de Deir al Balah y Khan Younis a finales de septiembre. Se estima que las condiciones en el norte de Gaza son tan graves, o peores, que en la ciudad de Gaza. Las últimas cifras de UNRWA basadas en la circunferencia del brazo medio superior muestran que la desnutrición ha alcanzado el 28,5 % en la ciudad de Gaza a mediados de agosto, lo que significa que casi uno de cada tres niños pequeños está desnutrido

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
La desnutrición infantil afecta gravemente el desarrollo intelectual, causando déficits cognitivos como bajo coeficiente intelectual, retraso en el lenguaje y la motricidad fina, menor capacidad de atención y memoria, y un peor rendimiento escolar que puede persistir en la vida adulta.
Pero no es un genocidio eh...
#3 DenisseJoel
#1 Espero que van der Leyen y todos sus cómplices vayan a la cárcel por haber apoyado activamente esos crímenes contra la humanidad.
#2 ezain123
Si puedes dona a la UNRWA, a pesar de lo que digan siguen operando en el terreno y también en Cisjordania.
