Información del enlace Nuevo estudio de Stanford afirma que cambiar a cocinas eléctricas reduce en más del 50% la exposición al dióxido de nitrógeno en interiores

Nuevo estudio de Stanford afirma que cambiar a cocinas eléctricas reduce en más del 50% la exposición al dióxido de nitrógeno en interiores

Cada sustitución de un equipo a gas por uno eléctrico aporta algo real: menos combustión dentro de casa, menos contaminación local.

sleep_timer
Se habran quedado calvos.
Nouveau
Es importante también un buen circuito de ventilación.

Yo ahora estoy haciendo los cálculos para instalar un equipo de ventilación con intercambio de calor aire aire en la casa pasiva que me estoy haciendo.
Pixmac
En casa tengo cocina de gas y siempre cocino con las ventanas abiertas. Salgo mientras se hace la comida, cierro la puerta para que los gases no vayan al interior del piso y no vuelvo hasta que hay que dar la vuelta a la comida y retirarla. Espero estar más protegido de esos problemas con los gases :-S
davidvsgoliat
Yo tengo instalado un techo que se abre por completo y deja mi cocina a cielo abierto, como la cúpula de un observatorio para poder cocinar sin gases nocivos.
