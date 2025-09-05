·
Netanyahu irrumpe en LaVuelta mezclando deporte con política: "Israel se siente orgulloso de su equipo ciclista"
El respaldo del primer ministro al Israel-Premier Tech añade aún más tensión a una carrera marcada por las protestas
netanyahu
vuelta
genocidio
actualidad
#1
miliki28
Por si había alguna duda...
3
K
37
#9
Galero
#6
Un amigo mío necesita alguien para ordeñar vacas. Igual te interesa.
1
K
20
#10
Mangione
*
#9
Pobres vacas si las toca ese...
0
K
10
#11
me_gusta_tocar_tetas
#8
O sea no, no sabes cómo responderme. Los ciclistas nada tienen que ver con el genocidio.
#9
O vender aceite en un canal de Youtube de mierda.
1
K
1
#12
Galero
#11
Más bien no mereces la molestia.
0
K
10
#13
Mangione
#11
www.meneame.net/story/informacion-enlace-netanyahu-irrumpe-lavuelta-me Ya estaría, genio.
Ya estaría, genio.
0
K
10
#14
me_gusta_tocar_tetas
#13
Repito. No, no tiene nada que ver.
Tócame las tetas y suerte la próxima vez, campeón.
0
K
6
#15
Mangione
#14
0
K
10
#17
xuanra2002
#11
en realidad si, porque están participando en un sportwashing, es decir, limpiar la imagen a través del deporte.
Es como cuando una empresa patrocina una liga o un campeonato.
MC Donnalds patrocinador oficial del Mundial de Futbol 2026. Te imaginas a los futbolistas yendo a un McDonald's a comer?
0
K
6
#5
pepel
Con un solo miembro israelí en el equipo yo también me sentiría orgulloso. No vaya a ser que les brote el sionismo y acaben con el equipo antes que los vascos y catalanes.
0
K
19
#18
Suleiman
#6
Veo envidia en tus palabras....
0
K
14
#16
tk7000
#6
usuario de septiembre del 2025..... Trolazo a la vista.
0
K
10
#8
Mangione
*
#6
Como tu comentario respondiendo era una soberana y sionazi tontería, lo has editado para que sea aun más soberanamente tonto y sionazi.
Lo registro antes de que vuelvas a cambiarlo:
"¿Y qué van a hacer si no? ¿Venderte que van a preparar una flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza y luego en realidad estar dos semanas de crucero fumando fumando porros, de orgías y de fiesta como hace la izquierda? Genio, que eres un genio"
Si es que ya te lo dije, eres un genio.
0
K
10
#19
Joe_Dalton
...al igual que de sus genocidios,,,
que le falta concluir la frase.
0
K
6
#2
me_gusta_tocar_tetas
Pues sí. Son deportistas profesionales y está compitiendo ajenos al genocidio. Bravo por ellos
8
K
-57
#3
Mangione
*
#2
"Pues sí. Son deportistas profesionales y está compitiendo ajenos al genocidio. Bravo por ellos"
Ergo reconoces que hay un genocidio, y que ellos se abstraen de él, y que los gobiernos y organizaciones occidentales les permiten cometer un genocidio y, a la vez, permanecer
ajenos
a ello. Como si no existiese dicho genocidio.
Genio, que eres un genio.
3
K
25
#6
me_gusta_tocar_tetas
*
#3
¿Y qué van a hacer si no? ¿Venderte que van a preparar una flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza y luego en realidad estar dos semanas de crucero fumando fumando porros, de orgías y de fiesta como hace la izquierda? Genio, que eres un genio
8
K
-52
#4
miliki28
*
#2
Sí, gente sin escrúpulos, por desgracia hay muchos en este mundo
1
K
20
#7
Andreham
#2
¿Y los rusos?
0
K
8
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
