Netanyahu irrumpe en LaVuelta mezclando deporte con política: “Israel se siente orgulloso de su equipo ciclista”

Netanyahu irrumpe en LaVuelta mezclando deporte con política: “Israel se siente orgulloso de su equipo ciclista”

El respaldo del primer ministro al Israel-Premier Tech añade aún más tensión a una carrera marcada por las protestas

19 comentarios
miliki28 #1 miliki28
Por si había alguna duda...
3
Galero #9 Galero
#6 Un amigo mío necesita alguien para ordeñar vacas. Igual te interesa.
1
Mangione #10 Mangione
#9 Pobres vacas si las toca ese...
0
#11 me_gusta_tocar_tetas
#8 O sea no, no sabes cómo responderme. Los ciclistas nada tienen que ver con el genocidio.

#9 O vender aceite en un canal de Youtube de mierda.
1
Galero #12 Galero
#11 Más bien no mereces la molestia.
0
#14 me_gusta_tocar_tetas
#13 Repito. No, no tiene nada que ver.

Tócame las tetas y suerte la próxima vez, campeón.
0
Mangione #15 Mangione
#14 xD  media
0
#17 xuanra2002
#11 en realidad si, porque están participando en un sportwashing, es decir, limpiar la imagen a través del deporte.
Es como cuando una empresa patrocina una liga o un campeonato.
MC Donnalds patrocinador oficial del Mundial de Futbol 2026. Te imaginas a los futbolistas yendo a un McDonald's a comer?
0
pepel #5 pepel
Con un solo miembro israelí en el equipo yo también me sentiría orgulloso. No vaya a ser que les brote el sionismo y acaben con el equipo antes que los vascos y catalanes.
0
#18 Suleiman
#6 Veo envidia en tus palabras....
0
#16 tk7000
#6 usuario de septiembre del 2025..... Trolazo a la vista.
0
Mangione #8 Mangione
#6 xD Como tu comentario respondiendo era una soberana y sionazi tontería, lo has editado para que sea aun más soberanamente tonto y sionazi.

Lo registro antes de que vuelvas a cambiarlo: "¿Y qué van a hacer si no? ¿Venderte que van a preparar una flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza y luego en realidad estar dos semanas de crucero fumando fumando porros, de orgías y de fiesta como hace la izquierda? Genio, que eres un genio"

Si es que ya te lo dije, eres un genio.  media
0
Joe_Dalton #19 Joe_Dalton
...al igual que de sus genocidios,,,

que le falta concluir la frase.
0
#2 me_gusta_tocar_tetas
Pues sí. Son deportistas profesionales y está compitiendo ajenos al genocidio. Bravo por ellos
8
Mangione #3 Mangione
#2 "Pues sí. Son deportistas profesionales y está compitiendo ajenos al genocidio. Bravo por ellos"

Ergo reconoces que hay un genocidio, y que ellos se abstraen de él, y que los gobiernos y organizaciones occidentales les permiten cometer un genocidio y, a la vez, permanecer ajenos a ello. Como si no existiese dicho genocidio.

Genio, que eres un genio.
3
#6 me_gusta_tocar_tetas
#3 ¿Y qué van a hacer si no? ¿Venderte que van a preparar una flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza y luego en realidad estar dos semanas de crucero fumando fumando porros, de orgías y de fiesta como hace la izquierda? Genio, que eres un genio
8
miliki28 #4 miliki28
#2 Sí, gente sin escrúpulos, por desgracia hay muchos en este mundo
1
Andreham #7 Andreham
#2 ¿Y los rusos?
0

