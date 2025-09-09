·
El Gobierno enmienda a la Junta de Andalucía y autoriza los grados de IA e Ingeniería Biomédica en las universidades de Granada y Jaén
El Consejo de Universidades del Estado desautoriza las dos negativas de la Agencia Andaluza, aunque los nuevos títulos no podrán empezar hasta el próximo curso
etiquetas
universidad
ia
biomédica
granada
jaén
junta
andalucía
#1
mcfgdbbn3
A mí estos grados "de moda" no me van mucho, creo que es mejor una carrera menos específica (como el grado de matemáticas) y un máster después, máster que debería costar por crédito lo mismo que el grado aunque no se habilitante.
#2
powernergia
Aquí el fondo del asunto se centra exclusivamente en el interés de la Junta de favorecer a las universidades privadas en contra de las públicas.
#3
arreglenenlacemagico
no sabia que había cosacos en España
3 comentarios
