El Gobierno enmienda a la Junta de Andalucía y autoriza los grados de IA e Ingeniería Biomédica en las universidades de Granada y Jaén

El Gobierno enmienda a la Junta de Andalucía y autoriza los grados de IA e Ingeniería Biomédica en las universidades de Granada y Jaén

El Consejo de Universidades del Estado desautoriza las dos negativas de la Agencia Andaluza, aunque los nuevos títulos no podrán empezar hasta el próximo curso

| etiquetas: universidad , ia , biomédica , granada , jaén , junta , andalucía
#1 mcfgdbbn3 *
A mí estos grados "de moda" no me van mucho, creo que es mejor una carrera menos específica (como el grado de matemáticas) y un máster después, máster que debería costar por crédito lo mismo que el grado aunque no se habilitante.
1 K 24
powernergia #2 powernergia
#1 Aquí el fondo del asunto se centra exclusivamente en el interés de la Junta de favorecer a las universidades privadas en contra de las públicas.
2 K 25
#3 arreglenenlacemagico
no sabia que había cosacos en España :shit:
0 K 7

