Detenido un hombre por apuñalar y tirar a su mujer por la ventana en Manresa

Detenido un hombre por apuñalar y tirar a su mujer por la ventana en Manresa

La víctima, de la cual el presunto agresor tenía una orden de alejamiento, se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque no se teme por su vida

apuñalamiento, ventana, manresa, violencia de género
5 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Le fallo la altura al tirarla, cuatro metros no es nada, violencia machista pura con orden de alejamiento incluida.
#2 Katos
#1 ¿ ahora existe violencia machista pura e impura?.
Te voy a contar el ridículo de la violencia de género y por qué es absurda y ridícula. qué en España haya 60 asesinadas al año por sus parejas o sus ex parejas no demuestra absolutamente nada del género masculino.

Lo más triste es cargar además de con los huevos con un delito por el hecho de ser hombre en que pretenden hacernos en parte culpables. De lo que lo han realizado 60 asesinos tarados y la lamentable muerte de sus mujeres y parejas,…   » ver todo el comentario
Uda #4 Uda
#2 no es cuestión de pureza. Cuando dice pura creo que puede querer decir que es violencia machista " de manual".
#3 To_lo_loco
Violencia es decir: “su mujer”.

Un hombre con desórdenes evidentes de salud mental. Que tuvo una relación afectiva con la víctima.

Porque la violencia es eso, actos de estupidez generados por personas con problemas de salud mental. Podemos juzgarlos por estúpidos o malos. Pero no dejan de ser personas con ideas y comportamientos equivocados.

Va siendo hora de que dejemos de blanquear la violencia.

O ponerla al nivel real que existe: los que tienen y los que no tienen. Lo demás es artificio.
Uda #5 Uda
#3 la violencia puede ejercerse sin sufrir problemas mentales. Por falta de respeto, por falta de control, por no reconocer las normas ajenas, por placer, por poder...
