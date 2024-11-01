Influjo psíquico: El caso de lawfare contra Rafael Correa

Influjo psíquico nace por la sorpresa ante el absurdo: ¿un expresidente condenado en un tribunal de justicia por "cohecho por influjo psíquico?". Vivimos tiempos en los que conceptos como justicia, legalidad o estado de derecho se vacían de sentido y se manipulan con fines partidistas. Queremos abrir los ojos ante una forma de persecución silenciosa y sofisticada: el lawfare, o cómo los tribunales pueden usarse como herramienta política para destruir adversarios y desactivar proyectos transformadores.