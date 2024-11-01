edición general
Influjo psíquico: El caso de lawfare contra Rafael Correa

Influjo psíquico nace por la sorpresa ante el absurdo: ¿un expresidente condenado en un tribunal de justicia por "cohecho por influjo psíquico?". Vivimos tiempos en los que conceptos como justicia, legalidad o estado de derecho se vacían de sentido y se manipulan con fines partidistas. Queremos abrir los ojos ante una forma de persecución silenciosa y sofisticada: el lawfare, o cómo los tribunales pueden usarse como herramienta política para destruir adversarios y desactivar proyectos transformadores.

cocolisto #1 cocolisto
Lo que hicieron con Correa fue un asesinato político desde la judicatura.Cantidad de ecuatorianos que estaban en España se fueron volviendo a su país ,que se había convertido en una esperanza,no solo para ellos sino para todo el continente americano.Eso en el capitalismo en su forma más destructiva,que son los eeuu,no lo podían permitir.
Hay día Ecuador es un país roto ,dirigido por el narcotráfico y la delincuencia.
Asimismov #2 Asimismov
La justicia es una trituradora de vidas truncadas, que puede ser sobre culpables y en este caso suele ser más o menos adecuada o sobre inocentes y en cuyo caso es deleznable.
