Aunque les llamemos influencers, esos personajes de internet que descollan y copan las plataformas son en realidad un juguete en manos de su audiencia. En el discurso sobre internet se empieza a hablar de audience capture. Yo prefiero llamarlo el influenciador influenciado, el fenómeno contraintuitivo que resulta ser una de las fuerzas más poderosas (y menos comprendidas) de esta era digital.