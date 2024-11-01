Aunque les llamemos influencers, esos personajes de internet que descollan y copan las plataformas son en realidad un juguete en manos de su audiencia. En el discurso sobre internet se empieza a hablar de audience capture. Yo prefiero llamarlo el influenciador influenciado, el fenómeno contraintuitivo que resulta ser una de las fuerzas más poderosas (y menos comprendidas) de esta era digital.
Esto seria si el algoritmo se conociese y la plataforma fuesen transparente. Pero no lo es. Desde la sede de youtube/google pueden decidir, "aumenta los comentarios y la visivilidad de los videos que promueven caracteristicas fascistas un 5%", y transforman el ecosistema simulando que ha sido la audiencia y no ellos.
Antes era un "beneficio" limitado a futbolistas, mujeres que se acostaban con toreros y luego iban a la tele a contar intimidades o presentadoras de la tele que cazaban a alguien influyente.
Ahora cualquiera puede ir de ese rollo al punto de buscar esa fama haciendo lo que sea. Si lo que vende ya es el extremismo y la chabacanería irán por ahí.
Todo eso construido por las propias plataformas tecnológicas para generar ingresos engrasadas por una cantidad de mataos con síndrome de inferioridad y traumas infantiles no superados.
Ale ya me voy