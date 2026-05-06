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'Influencers' de Girona denunciados por incitar a la violencia contra "moros" en las redes sociales

'Influencers' de Girona denunciados por incitar a la violencia contra "moros" en las redes sociales

El Ayuntamiento de Girona también ha denunciado el caso y las asociaciones lo catalogan como un discurso 'racista' y 'fascista'

| etiquetas: girona , fascismo , racismo , denuncia , influencers
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1 comentarios
11 1 0 K 143 actualidad
karakol #1 karakol
No es casualidad que influencer rime con retarder.
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menéame