Los influencers del futuro no serán humanos, y la inteligencia artificial ya lo tiene todo planeado

La era de los creadores de carne y hueso podría estar llegando a su fin. Los próximos ídolos de internet no serán personas, sino algoritmos diseñados para emocionar, vender y seducir con precisión matemática. Durante años, las redes sociales se han llenado de rostros perfectos, vidas editadas y carisma en serie. Los influencers del futuro serán simulaciones digitales tan convincentes que parecerán reales… aunque no lo sean. Ya existen ejemplos de ese futuro, con millones de seguidores, promocionan marcas y crean campañas publicitarias.

Sr.No
Si la IA fuera totalmente completa e independiente (un ciudadano) no habría problema, pero estarán controlados por unos pocos dueños de todo y se dedicarán a esparcir el proselitismo que convenga en cada momento.
Battlestar
Es que viendo a alguno dirías que directamente no son humanos.
Eukherio
De momento son máquinas de quemar dinero. Necesitan un equipo detrás (y nunca nadie da detalles de cuánto se gastan para tener al influencer falso activo) y pierden relevancia a toda pastilla cuando se pasa la novedad. La mayoría de las cuentas que menciona el artículo al principio ya tienen bastantes años y se puede ver que hay varias que están en bajada. De nada te vale tener a un influencer que no envejece si a los 5 años ya no le interesa a nadie, que para eso ya tienes el proceso habitual…   » ver todo el comentario
