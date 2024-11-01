La inflación vuelve a la cesta de la compra: el café, los huevos y la ternera se encarecen más de un 15% en el último año

La inflación ha vuelto a la cesta de la compra, aunque en esta ocasión de forma menos generalizada y afecta a un núcleo de resistencia formado por una serie de alimentos que se están encareciendo con fuerza. Los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) que difundió el INE el pasado viernes reflejan que, de los diez productos que más subieron de precio en agosto, cinco eran comestibles. Hablamos del café, que es ahora un 20,2% más caro que el año pasado, los aceites distintos del de oliva (18,9%); el chocolate (18,8%); los huevos (17,8%)