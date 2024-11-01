Infiltrado en el narcotráfico de hachís en Marruecos  

En este documental de investigación me infiltro en el narcotráfico de hachís en Marruecos, adentrándome en una de las rutas clandestinas más herméticas del norte de África que abastecen al mercado europeo. Durante varios días convivo con personas vinculadas a esta economía ilegal, accediendo a zonas aisladas y testimonios directos que permiten comprender cómo funciona este negocio desde dentro. Una mirada periodística y humana, lejos de cualquier glorificación, a una realidad marcada por el riesgo, el silencio y la clandestinidad.