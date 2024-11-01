Leyendas, obras de arte, edificios y películas son protagonistas en esta ruta por la ciudad de Madrid siguiendo la presencia del diablo en sus calles a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, con una inesperada e irónica última parada. Aportando también una mirada crítica a las políticas urbanas en el desarrollo de la ciudad.
| etiquetas: madrid , historia , satanás , leyenda , urbanismo
Es este otro artículo en contra de Ayuso?
He podido consultar el artículo de El Salto titulado "El infierno madrileño, un recorrido por la ciudad tras las huellas del diablo" publicado el 26 de agosto de 2025. En él, el autor recorre leyendas y simbología relacionada con la figura de Lucifer en monumentos, obras de arte, películas y diversos edificios de Madrid .
