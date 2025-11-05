Las infecciones en los hospitales podrían reducirse a la mitad si los sanitarios se lavaran las manos (CAT)

Ingresar en un hospital puede salvarte la vida o curarte, pero al mismo tiempo también conlleva riesgos de infección, ya que la alta concentración de pacientes facilita la proliferación de bacterias y virus. En este sentido, la infecciones que se contagian en hospitales podrían reducirse a la mitad si los médicos y sanitarios sanitarios se lavaron las manos.
¿Qué querías decir con "fomites"? El resto más o menos lo he deducido
Y mi comentario lo digo por un motivo... Conozco caso de unidades con aislamientos repetitivos de bacterias multirresistentes en los pacientes que ingresaban. Los humillaron diciéndoles que no se lavaban las manos y al final resultó que lo que pasaba es que se limpiaba la superficie de los colchones y no la parte de abajo. En cuanto se limpió el reverso de los colchones, que era la fuente de la contaminación, dejaron de aislarse multirresistentes.
Fundeu: www.fundeu.es/consulta/fomite/
Spoiler: Se trata de una palabra propia del ámbito médico que, como explica el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, designa a un ‘objeto inanimado que, por estar contaminado por microorganismos, puede transmitir infecciones’, como, por ejemplo, un guante, una mascarilla o un envase contaminados.
Bonus track, de la RAE: Expresiones que no están en el… » ver todo el comentario
Los guantes se pueden contaminar. Si no te los cambias cada vez que tocas una persona distinta pueden proteger al profesional al hacer barrera, pero al paciente no le sirven de nada.
#2 Ara el meu comentari non ha sens.