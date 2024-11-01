La infame trama detrás de la joven que se hizo pasar por Madeleine McCann

«Creo que dentro de tu corazón sabes y crees que soy tu hija». Esta frase es solo una de las decenas que los padres y la hermana de Madeleine McCann recibieron durante meses firmadas por una tal Madeleine X. Hasta 70 en un solo día. La impostora, la polaca Julia Wandelt comenzó a atosigar a los McCann en 2022. A pesar de lo disparatado, el asunto no dejó de crecer en redes y medios tradicionales, demostrando el poder de personajes como Surjit Singh Clair, quién en 2001 ya fue condenado por orquestar una trama similar con un falso ataque racista