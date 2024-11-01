edición general
La infame trama detrás de la joven que se hizo pasar por Madeleine McCann

«Creo que dentro de tu corazón sabes y crees que soy tu hija». Esta frase es solo una de las decenas que los padres y la hermana de Madeleine McCann recibieron durante meses firmadas por una tal Madeleine X. Hasta 70 en un solo día. La impostora, la polaca Julia Wandelt comenzó a atosigar a los McCann en 2022. A pesar de lo disparatado, el asunto no dejó de crecer en redes y medios tradicionales, demostrando el poder de personajes como Surjit Singh Clair, quién en 2001 ya fue condenado por orquestar una trama similar con un falso ataque racista

No me puedo ni imaginar la pena y el infierno por el que ha pasado esta familia. Lo cual produce más asco los responsables de esta trama. Y recuerdo gente de mi entorno toda excitada con "el caso" y hablando de esa "prueba de ADN" como algo casi definitivo. El drama y la infamia bien mezcladitas para el consumo de las masas.

Por fortuna, la impostora ya está detenida y ese despreciable "genio de la comunicación" expuesto de nuevo.
A ver, la marca en el ojo está ahí. Y el parecido físico es factible.
¿Falso? Es fácil de saber con pruebas de ADN
#2 Aunque el articulo no lo mencionan en un juicio anterior ya se demostró que no tienen ninguna relación genética.
