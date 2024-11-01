edición general
La infalible IA de Taco Bell colapsa ante el hackeo definitivo: Pedir 18.000 vasos gratuitos

Nos prometieron que la Inteligencia Artificial iba a dominar el mundo. Que Skynet tomaría conciencia, controlaría los misiles y nos esclavizaría a todos en un abrir y cerrar de ojos. Pero la cruda realidad, la auténtica NO FAKE 1 LINK, es mucho más patética. Resulta que la IA de Taco Bell el gran avance tecnológico de la comida rápida tiene el coeficiente intelectual de una zapatilla.

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Lo de poner esta imagen de ¡humanos, si; máquinas, no! en una entrada donde todas las imágenes las ha generado una máquina es .. bueno .. no se .. es algo :-|

#3 DatosOMientes
#1 Si sólo fueran las imágenes... el texto es IA también.
#2 Eukherio
Yo la verdad es que no pillo lo de la IA para pedidos. Ya es algo automatizado desde hace años. ¿Qué necesidad hay de meterle IA y que pueda alucinar cuando una pantalla táctil y una aplicación sencillita ya hacen todo el trabajo?
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 Seguramente algún jefe les habrá dicho que metan IA en algún sitio, que hay que optimizar y ya está.
Cabre13 #5 Cabre13 *
No sé los demás pero todo lo que veo de esa página es justo lo que promete su título.
Humo viral, parrafadas que apestan a escritas por IA a base de buscar y reescribir noticias virales aunque sean del año pasado, como en esta del meneo.
No sé por qué sale tanto está web por aquí.
Cabre13 #6 Cabre13
#5 Dejo vídeo original del incidente de los 18.000 vasos de agua, por si alguno quiere verlo y luego pararse a pensar qué beneficio saca alguien de escribir la gilipollez del meneo.
youtube.com/shorts/FDZj6DCWlfc?si=W4hrBXEyP9x2Oy9R
