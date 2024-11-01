La infalible IA de Taco Bell colapsa ante el hackeo definitivo: Pedir 18.000 vasos gratuitos

Nos prometieron que la Inteligencia Artificial iba a dominar el mundo. Que Skynet tomaría conciencia, controlaría los misiles y nos esclavizaría a todos en un abrir y cerrar de ojos. Pero la cruda realidad, la auténtica NO FAKE 1 LINK, es mucho más patética. Resulta que la IA de Taco Bell el gran avance tecnológico de la comida rápida tiene el coeficiente intelectual de una zapatilla.
| etiquetas: ia , taco bell , auto-cobro , resistencia
Humo viral, parrafadas que apestan a escritas por IA a base de buscar y reescribir noticias virales aunque sean del año pasado, como en esta del meneo.
No sé por qué sale tanto está web por aquí.
youtube.com/shorts/FDZj6DCWlfc?si=W4hrBXEyP9x2Oy9R