El INE confirma que el IPC cerró febrero en el 2,3% por la bajada de la luz antes de la guerra en Irán

La inflación se mantuvo en la misma tasa que en enero, ya que la electricidad compensó las subidas en la restauración y los alimentos. Los datos de febrero aún no están influidos por el conflicto en Oriente Medio, que impactarán de lleno en las cifras de marzo
| etiquetas: ipc , inflación , economía
A Sánchez solo le falta el meteorito.
Imaginaros todo lo que hemos pasado con la carcunda al frente.
Y lo mejor, es que buscarían culpables ajenos... y los vasallos les aplaudirían
En fin... el mundo ha tomado un rumbo apocalíptico, por tantas vias que... sólo espero que (ya que no tengo hijos), al menos yo, sufra lo menos posible.
Porque la carcunda... gobernar, gobernará
Pobres vuestros hijos y nietos... lo siento por vosotros.