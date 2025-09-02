edición general
7 meneos
12 clics
El INE confirma que la economía creció un 0,6% en el tercer trimestre y afianza un avance del PIB del 2,9% en 2025

El INE confirma que la economía creció un 0,6% en el tercer trimestre y afianza un avance del PIB del 2,9% en 2025

Los datos de la Contabilidad Nacional muestran que la economía mantiene su tirón gracias a la fortaleza del consumo de las familias y la inversión, a pesar del convulso panorama internacional

| etiquetas: crecimiento , españa , pib
6 1 0 K 72 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 72 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ostras vamos a ser los pobres con el mayor PIB del mundo. Magnífico.
3 K 40
RegiVengalil #4 RegiVengalil
#1 es más importante el PIB per capita que el PIB

Y el poder adquisitivo de la gente
0 K 6
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Venga, a gastar en navidad como si no hubiera un mañana. Cigalas, centollos, champán...
0 K 10
#2 k3ym4n
Los salarios en España están a décadas de la realidad de los precios , comida ,. alquilero compra de pisos/casa en la zona donde trabajas. Estos datos supongo que valen para otras cosas para la vida del día a día afecta y no se nota la subida más que en las facturas
0 K 7

menéame