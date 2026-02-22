edición general
La industria de las tertulias en España: “Son como batallas de ‘Pokémon”

Cuando las tertulias eran menos, el mercado estaba más disputado: la proliferación ha aguado la profesión. “El kilo de tertuliano ha bajado drásticamente”, sentencia el autor. Una cifra habitual, 150 euros por tertulia. En los buenos tiempos, Ramón Tamames llegó a cobrar un millón de pesetas (6.000 euros, sin contar la inflación) por dos visitas mensuales a la COPE.

Vodker
#1
La parodia del sector de los tertulianos en Pantomima Full es sublime: youtu.be/_K8Psc9azjs?si=Gg3xiDpwIsKPg8IP
#3 encurtido
Antes, pese a la obviedad de que nadie puede saber de todo, existía cierta intención de mantener un ambiente de debate aparentemente culto. Ahora es una competición entre cuñados por conseguir zascas virales de 15 segundos.

También tiene que ver la competencia. De tener unos pocos canales de TV y radio a haber cientos de podcasts en youtube haciendo lo mismo.
#4
#3 Y peor pagado, lo cual redunda en la mediocridad de los cuñados/tertulianos.
asola33
La tendència política del programa se deduce del número y extremismo de sus tertulianos.
En una de derechas, todos son de su palo y pueden incluir a un zurdo, si puede ser limitado, para usarlo de sparring. Y biceversa.
#6
#5 Como ocurría, al revés, con Marhuenda en La Sexta del Psoe hace unos años.
