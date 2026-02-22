La industria de las tertulias en España: “Son como batallas de ‘Pokémon”

Cuando las tertulias eran menos, el mercado estaba más disputado: la proliferación ha aguado la profesión. “El kilo de tertuliano ha bajado drásticamente”, sentencia el autor. Una cifra habitual, 150 euros por tertulia. En los buenos tiempos, Ramón Tamames llegó a cobrar un millón de pesetas (6.000 euros, sin contar la inflación) por dos visitas mensuales a la COPE.