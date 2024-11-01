La industria del reciclaje europea está en peligro, según el Tribunal de Cuentas Europeo

La industria europea del reciclaje está en peligro, en especial la del plástico, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que lo atribuye, entre otros factores, al aumento de costes o la escasa demanda para su producción, al tiempo que subraya que gran parte de los residuos urbanos acaban en el vertedero en lugar de ser valorizados por falta de infraestructura e incentivos. Algunas instalaciones existentes, en particular las que se ocupan de los plásticos, corren el riesgo de cerrarse, debido al aumento de costes y otros factores.