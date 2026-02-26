Inducir tolerancia, salvar vidas: La historia clínica de Jusvinza

Jusvinza es un producto terapéutico innovador desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) como resultado de años de investigaciones de la institución en el proyecto de autoinmunidad e inflamación. No es una vacuna, sino un medicamento diseñado para modular la respuesta inmunitaria. Su principio activo es un péptido de 27 aminoácidos que, ante determinadas agresiones –como una infección viral–, se sobreexpresa y puede desencadenar procesos inflamatorios exacerbados.