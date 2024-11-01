La inducción de la locura: el secuestro del pensamiento

Seamos brutalmente claros sobre lo que está ocurriendo. Las plataformas que usted abre cada mañana —los feeds, los reels, el desplazamiento infinito— no son herramientas neutras de comunicación. Son arquitecturas de captura, diseñadas con precisión para explotar sus vulnerabilidades biológicas más antiguas y convertir su atención en datos, sus datos en poder, y su poder en el de ellos. Esto no es paranoia. Es diseño. “El algoritmo no busca la síntesis. Busca la fragmentación —y se lucra de cada fractura”. Investigadores y académicos han ...