Indra y el tabú de la política: el debate que España evita

El ruido sobre Indra ha girado en torno a dimisiones, equilibrios internos y cuotas de poder, pero ha rozado solo de pasada la pregunta central: qué significa que una empresa sea estratégica. En su Brújula Europea, el director y editor de 'Agenda Pública' sostiene que España sigue evitando ese debate de fondo y explica que, si el Estado quiere preservar soberanía en defensa, energía o tecnología, debe asumir que la política no desaparece de la gobernanza empresarial.