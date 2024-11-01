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Indra y el tabú de la política: el debate que España evita

El ruido sobre Indra ha girado en torno a dimisiones, equilibrios internos y cuotas de poder, pero ha rozado solo de pasada la pregunta central: qué significa que una empresa sea estratégica. En su Brújula Europea, el director y editor de 'Agenda Pública' sostiene que España sigue evitando ese debate de fondo y explica que, si el Estado quiere preservar soberanía en defensa, energía o tecnología, debe asumir que la política no desaparece de la gobernanza empresarial.

| etiquetas: indra , empresas , españa
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1 comentarios
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SeñorPeabody #1 SeñorPeabody *
"se abre un dilema que no admite soluciones limpias: o bien el Estado mantiene capacidad de influencia, con todo lo que ello implica, o bien renuncia a ella y acepta una pérdida de control en ámbitos clave. Lo que no es posible es sostener simultáneamente que una empresa es estratégica y que la política no debe tener ningún papel en su gobernanza."

Y este es el quid de la cuestión y la auténtica contradicción de las dos españas:

- Una España que quiere que ésta sea grande e…   » ver todo el comentario
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menéame