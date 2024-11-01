Indra pierde 466 millones de capitalización bursátil tras los comentarios de Trump sobre la paz en Ucrania

La cotización de Indra se ha desplomado un 5,4% en la sesión de este martes, que ha estado marcada por los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta cercanía de un acuerdo de paz en Ucrania, lo cual se ha traducido en una pérdida de capitalización bursátil de 466 millones de euros y ha provocado caídas en las principales compañías de defensa europeas, como la alemana Rheinmetall (-4,54%), la italiana Leonardo (-3,9%), la británica Bae Systems (-2,16%) o la francesa Thales (-1,6%).