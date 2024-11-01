edición general
2 meneos
6 clics

Indra pierde 466 millones de capitalización bursátil tras los comentarios de Trump sobre la paz en Ucrania

La cotización de Indra se ha desplomado un 5,4% en la sesión de este martes, que ha estado marcada por los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta cercanía de un acuerdo de paz en Ucrania, lo cual se ha traducido en una pérdida de capitalización bursátil de 466 millones de euros y ha provocado caídas en las principales compañías de defensa europeas, como la alemana Rheinmetall (-4,54%), la italiana Leonardo (-3,9%), la británica Bae Systems (-2,16%) o la francesa Thales (-1,6%).

| etiquetas: indra , paz , armas
2 0 1 K 27 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 27 actualidad
Fedorito #1 Fedorito
Está claro que sale más rentable la guerra.
2 K 33
#2 pozz *
Que esten tranquilos, los nazis rusos en el Kremlin dicen alto y claro que no quieren ninguna paz, no van a aceptar nada, quieren Ucrania entera y quieren mas paises del este de Europa, y por supuesto quieren destruir a la UE moral y fisicamente.. no lo digo yo, lo dicen ellos:
x.com/RusiaSeMueve/status/2000895525995073903
x.com/RusiaSeMueve/status/1998036280626786572

Solo un tonto de remate tendria la burda esperanza que Trump va a poder lograr algo de forma diplomatica.. el único idioma que entienden esos tarados nazis rusos, es el de la fuerza, y mientras mas tardemos en darnos cuenta en la UE, mayor será el precio que pagaremos.
0 K 8

menéame