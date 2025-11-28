edición general
3 meneos
4 clics
Indra se lanza a la conquista del Espacio tras aprobar la compra de Hispasat

Indra se lanza a la conquista del Espacio tras aprobar la compra de Hispasat

os accionistas dan luz verde a la adquisición de Hispasat y su filial militar Hisdesat, que se integran en la división Indra Espacio. La empresa española de tecnología y Defensa Indra se lanza a una nueva etapa estratégica, con una firme apuesta por crecer en el sector del Espacio. Este enfoque ha sido posible gracias a la aprobación, en la junta extraordinaria de accionistas de este viernes, de la operación de compra del operador y proveedor de servicios por satélite Hispasat. Durante la junta extraordinaria de este viernes, los accionistas

| etiquetas: indra , hispasat , conquista del espacio
3 0 0 K 47 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 47 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Indra se lanza a la conquista del Espacio"
Un titular muy bonito, solo que no estamos en los 60... si no en 2025
1 K 27
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Ya están pensando en mandar el cohete al Sol, pero de noche, para que no se queme. :roll:
0 K 20
satchafunkilus #5 satchafunkilus
#3 También se puede mandar de día, pero echando por la sombra.
0 K 7
ccguy #6 ccguy
#2 sino
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Darth Vader, acojonao ...

P.S. Se ve con el modo lectura.
0 K 20
#4 Aas59
Entre todos lo pagaremos
0 K 6

menéame