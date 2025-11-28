Indra se lanza a la conquista del Espacio tras aprobar la compra de Hispasat

os accionistas dan luz verde a la adquisición de Hispasat y su filial militar Hisdesat, que se integran en la división Indra Espacio. La empresa española de tecnología y Defensa Indra se lanza a una nueva etapa estratégica, con una firme apuesta por crecer en el sector del Espacio. Este enfoque ha sido posible gracias a la aprobación, en la junta extraordinaria de accionistas de este viernes, de la operación de compra del operador y proveedor de servicios por satélite Hispasat. Durante la junta extraordinaria de este viernes, los accionistas
| etiquetas: indra , hispasat , conquista del espacio
Un titular muy bonito, solo que no estamos en los 60... si no en 2025
Ya están pensando en mandar el cohete al Sol, pero de noche, para que no se queme.
P.S. Se ve con el modo lectura.