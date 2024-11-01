·
8
meneos
13
clics
Indra cifra en 10.000 millones su cartera en Defensa para 2026 tras copar los préstamos a dedo al 0% al sector
El grupo espera cumplir ya sus objetivos para 2026, gana un 58% más hasta septiembre y pospone la reordenación del consejo de cara a la polémica fusión con la empresa de su presidente
etiquetas
indra
10.000 millones
defensa
2026
préstamos
actualidad
#2
Enésimo_strike
Mientras lo devuelvan como se ha pactado está bien. No deja de ser una empresa estratégica.
1
K
27
#4
Troll_hunter
#2
bendita inocencia.
0
K
10
#1
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-nuevo-credito-6-900-millones-in
0
K
20
#3
tul
En vez de aprender de los que saben seguimos haciendo todo mal, otra burrada de dinero público malgastado
0
K
13
