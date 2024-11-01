·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7375
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5157
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
4960
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
6130
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4133
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
649
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
470
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
402
Un medio iraní publica las fotografías de 100 niños que murieron en el ataque a una escuela primaria: "Trump, mírales a los ojos"
381
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
407
Diez detenidos de Núcleo Nacional por provocar altercados en la manifestación del 8M en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
15
clics
Indra abrirá dos nuevas plantas destinadas a la fabricación de vehículos blindados en 2027
La compañía semipública ya ha dicho que quiere que Asturias sea el «centro neurálgico» de su nueva división de plataformas terrestres
|
etiquetas
:
indra
,
asturias
,
plantas
,
fabricación
,
militar
,
empresa
,
españa
8
2
0
K
101
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Benzo
Tal como se está poniendo el panorama, parece buena inversión.
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente