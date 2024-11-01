edición general
Indra abrirá dos nuevas plantas destinadas a la fabricación de vehículos blindados en 2027

La compañía semipública ya ha dicho que quiere que Asturias sea el «centro neurálgico» de su nueva división de plataformas terrestres

Benzo #1 Benzo
Tal como se está poniendo el panorama, parece buena inversión.
