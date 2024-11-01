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Indonesia pone fin a los paseos en elefante en centros turísticos
Indonesia dio un paso clave en la protección animal al ordenar el fin de los paseos en elefante en parques y centros turísticos, impulsando un modelo más educativo y respetuoso con la fauna.
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