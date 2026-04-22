Indonesia plantea la posibilidad de imponer un impuesto a los barcos que transiten por el estrecho de Malaca. [eng]

Indonesia está estudiando la posibilidad de imponer un arancel a los buques que transitan por el Estrecho de Malaca, una postura que contrasta con la de sus vecinos, Malasia y Singapur. El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, afirma que el plan respalda el impulso del presidente Prabowo Subianto para posicionar a la nación como una fuerza importante en el comercio mundial. Tras destacar propuestas vinculadas al sistema de peaje iraní en el Estrecho de Ormuz como posibles modelos de referencia, afirmó que cualquier arancel ...