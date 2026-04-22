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Indonesia plantea la posibilidad de imponer un impuesto a los barcos que transiten por el estrecho de Malaca. [eng]

Indonesia plantea la posibilidad de imponer un impuesto a los barcos que transiten por el estrecho de Malaca. [eng]

Indonesia está estudiando la posibilidad de imponer un arancel a los buques que transitan por el Estrecho de Malaca, una postura que contrasta con la de sus vecinos, Malasia y Singapur. El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, afirma que el plan respalda el impulso del presidente Prabowo Subianto para posicionar a la nación como una fuerza importante en el comercio mundial. Tras destacar propuestas vinculadas al sistema de peaje iraní en el Estrecho de Ormuz como posibles modelos de referencia, afirmó que cualquier arancel ...

| etiquetas: geoestrategia , política , militar , transporte , mercancías , navegación
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3 comentarios
9 1 0 K 123 actualidad
alehopio #1 alehopio
Se entiende mejor con esta otra información :

Indonesia se acerca a la órbita estratégica de EE. UU. mientras el Pentágono busca acceso aéreo militar nocturno en todo el sudeste asiático
www.meneame.net/m/actualidad/indonesia-acerca-orbita-estrategica-ee-uu
3 K 52
#2 Assoka
Indonesia, país que, por orden de EEUU, masacró a más de medio millón de ciudadanos sospechosos de comunismo. No podían faltar a su socio y amo.
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masde120 #3 masde120 *
Usa quiere controlar todos los choke points, puntos de estrangulamiento del mercado mundial y movimientos maritimos en general. Despues de Hormuz, Panamá, viene Malaca.
El estrecho de Gibraltar es el siguiente así que preparaos para algún movimiento "inesperado" de Marruecos.
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menéame