Indonesia emite sus primeros bonos denominados en yuanes

Indonesia ha recaudado 6.000 millones de yuanes (842 millones de dólares) a través de su primera emisión de bonos denominados en yuanes (también conocidos como bonos dim sum), con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación y ampliar su base de inversores globales. Los bonos Dim Sum son bonos denominados en yuanes emitidos fuera de China continental, mientras que anteriormente, los bonos Panda eran bonos en yuanes emitidos por entidades extranjeras dentro de China. Esta emisión forma parte de la serie de bonos en moneda extranjera..