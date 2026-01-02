Indonesia castiga desde hoy con prisión el sexo extramarital y la promoción del ateísmo

Un nuevo código penal entró en vigor este viernes en Indonesia, donde el sexo extramarital, la promoción de la apostasía y la difusión de noticias falsas se castiga ahora con penas de prisión, siguiendo una reforma de corte ultraconservador que ha sido criticada por expertos y organizaciones de derechos humanos. El nuevo código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer "será castigada por adulterio con prisión hasta por un año", mien
Pero luego te salen con "El código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros" Decidme si no son unos trollazos.
Auge de los movimientos islamistas
El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada "Pancasila", establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas. Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan la "islamización" del país, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).