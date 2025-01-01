edición general
Un individuo incendia la iglesia de El Pozuelo de Albuñol, en Granada

Un individuo ha sido detenido destrozar e incendiar la iglesia de El Pozuelo, pedanía de la localidad granadina de Albuñol. Una dotación del cuerpo de Bomberos todavía se encuentra en las inmediaciones del templo refrescando la instalación, a la espera de estimar el alcance de los daños causados, según precisan desde la Guardia Civil. Por el momento, se desconocen los motivos que habrían llevado al arrestado, un hombre de 21 años y origen magrebí a tenor de la información trasladada por fuentes de la investigación, a atacar el templo.

#5 endy
"Por el momento se desconocen los motivos"

Parece que el delito de odio no sale por defecto en este caso
4 K 34
plutanasio #10 plutanasio
Espera que esta me la sé, a que tenía problemas mentales?
1 K 22
Mark_ #2 Mark_
Esto no va a acabar bien...
1 K 14
makinavaja #11 makinavaja
Una iglesia que ilumina.... :-D :-D
0 K 13
javibaz #3 javibaz
Yo lo ponía a arreglarla, sin sueldo, hasta acabarla.
0 K 12
ricambigaetani #4 ricambigaetani
bueno, es zona explotadora invernadera, con muchos compatriotas paisa contratados eslomándose, y justo al lado de donde los detenían rodilla en pecho recién desembarcados en pateras, qué cosa mala podría pasar?
0 K 10
Cabre13 #13 Cabre13 *
Es curioso el entusiasmo con el que cierta gente recibe esta noticia, como si les viniese muy bien que pasen cosas así.
0 K 10
#1 Jacusse *
Buah, ya dijeron ahí la palabra mágica...

La necesaria para llenar de mierda los comentarios, quiero decir.
0 K 10
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#1 Habrá que taparlo
Con suerte los de VOX no se enteran y podemos seguir como si nada
0 K 7
#12 Ganpalo
Iglesia en llamas, a más de uno se le ha iluminado el rostro.
0 K 6
Andreham #6 Andreham
No entiendo por que los bomberos que deberian estar salvando el patrimonio de todos (bosques) estan ahi "refrescando" una iglesia (privada).

Que la salve Dios, es su casa y es omnipotente.
5 K -33
Pertinax #7 Pertinax
#6 ¿Tampoco deberían "refrescar" tu casa dado el caso? :palm:
0 K 18
riz #8 riz
#6 Es domingo, está descansando.
1 K 22

