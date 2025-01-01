Un individuo incendia la iglesia de El Pozuelo de Albuñol, en Granada

Un individuo ha sido detenido destrozar e incendiar la iglesia de El Pozuelo, pedanía de la localidad granadina de Albuñol. Una dotación del cuerpo de Bomberos todavía se encuentra en las inmediaciones del templo refrescando la instalación, a la espera de estimar el alcance de los daños causados, según precisan desde la Guardia Civil. Por el momento, se desconocen los motivos que habrían llevado al arrestado, un hombre de 21 años y origen magrebí a tenor de la información trasladada por fuentes de la investigación, a atacar el templo.