edición general
6 meneos
9 clics
Inditex gana 2.791 millones en el primer semestre pero frena su crecimiento

Inditex gana 2.791 millones en el primer semestre pero frena su crecimiento

Inditex registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un nuevo récord para el grupo gallego, pero implica un freno a su crecimiento, al registrar su resultado un incremento del beneficio 0,8% respecto a un año antes. En 2024, las ganancias del grupo subieron por encima de los dos dígitos.

| etiquetas: inditex , zara , amancio ortega
5 1 0 K 59 politica
8 comentarios
5 1 0 K 59 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los ricos cada vez mas ricos y los pobres cada vez más pobres
4 K 33
#4 mancebador
#1 Es mentira.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#4 Gran argumento
0 K 20
Bourée #3 Bourée
Jesús! Había leído 7291. La dislexia, claro pero que sepáis que los disléxicos también somos persianas.
1 K 22
quitamelpiedencima #2 quitamelpiedencima
De la noticia:

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones. El resultado antes de impuestos subió un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones.

¿Alguien con estudios me puede confirmar si les han soplado casi un 29,6% en impuestos? Lo que serían unos 1.500 millones

¿Esto se tributa en España?
0 K 9
tdgwho #5 tdgwho
#2 Probablemente sean datos a nivel mundial, porque se acercan bastante a lo que el Banco Santander gana a nivel mundial(unos 7500 millones)

Por lo que los impuestos son también a nivel mundial, en cada país, lo que toque.
0 K 10
#6 mancebador
#2 No. Ese es el beneficio global, no el que se genera en España.
0 K 10
HAL9K #7 HAL9K *
#2 Si el resultado ANTES de impuestos es de 3601 millones. Y el beneficio neto total es de 3572 millones... ¿Por qué no has usado los 18.357 millones de las ventas para hacer la resta? Te habría salido una cifra aún más impresionante.
0 K 11

menéame