Inditex gana 2.791 millones en el primer semestre pero frena su crecimiento

Inditex registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un nuevo récord para el grupo gallego, pero implica un freno a su crecimiento, al registrar su resultado un incremento del beneficio 0,8% respecto a un año antes. En 2024, las ganancias del grupo subieron por encima de los dos dígitos.