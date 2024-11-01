Inditex gana 2.791 millones en el primer semestre pero frena su crecimiento

Inditex registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un nuevo récord para el grupo gallego, pero implica un freno a su crecimiento, al registrar su resultado un incremento del beneficio 0,8% respecto a un año antes. En 2024, las ganancias del grupo subieron por encima de los dos dígitos.
| etiquetas: inditex , zara , amancio ortega
El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones. El resultado antes de impuestos subió un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones.
¿Alguien con estudios me puede confirmar si les han soplado casi un 29,6% en impuestos? Lo que serían unos 1.500 millones
¿Esto se tributa en España?
Por lo que los impuestos son también a nivel mundial, en cada país, lo que toque.