Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron

El histórico brazalete de oro que perteneció a
Amenemope, un reconocido faraón egipcio que reinó 3000 años atrás fue sustraído de un laboratorio de restauración de un museo y, tras ser sometido al proceso de fundición, fue comercializado. A raíz del hecho, que generó la indignación de la comunidad de ese país, se inició un proceso de investigación criminal y cuatro personas fueron detenidas. La joya fue robada el pasado 9 de septiembre mientras los funcionarios del Museo Egipcio de El Cairo preparaban objetos para una exhibición en Italia.

ArteyMercado
ArteyMercado
LaMinaEnMiPuerta
No quiero ser xenófobo, pero estoy seguro que fue un inglés.
Macadam
Macadam
#2 Huele al PP de lejos ¬¬
1 K 19
Romfitay
#2 Se gana poco con esa apuesta.
Romfitay
security_incident
Menudos subnormales. Robas una pieza que quizás valga cientos de miles de euros o millones y la vendes al peso :palm:

O eso o es una estrategia para dar la pieza por perdida, ya que una vez fundido el oro, se pierde la trazabilidad y a lo mejor la pieza está por ahí .
0 K 17
Aergon
No ayudar a paises en desarrollo nos perjudica a todos los presentes y también a los que vendrán después. Pero lejos de tratar de reducir la desigualdad no paramos de aumentarla, es un "elefánte en la habitación" convenientemente invisibilizado para beneficio de los expoliadores de siempre.
0 K 12

