6590
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5152
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4452
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5206
clics
InfluRatas
5059
clics
Mascotas
más votadas
550
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
593
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
563
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
435
Llevaba 48 días disfrutando de su nuevo piso, la policía la confundió con una okupa y durmió en el calabozo
491
Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump
El indiferente silencio de Moreno Bonilla ante el ataque a Irán y el uso de las bases andaluzas de Rota y Morón
El presidente de la Junta de Andalucía no se ha manifestado aún sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán, donde Andalucía, con las bases de Morón y Rota, tiene un delicado papel
politica
3 comentarios
#1
ChingPangZe
es un tema de estado en el que Bonilla no pincha ni corta nada por lo que su silencio y su opinion son irrelevantes. Noticia para montar bronca.
4
K
55
#2
lonnegan
#1
Es que la tonta del bote de Madrid ya ha salido a hablar y claro, parece que la señora hace política nacional
0
K
12
#3
Kantinero
*
#1
Es más bien que ha anunciado elecciones para junio, y sabe perfectamente que en este asunto están las opiniones muy divididas,incluso entre sus votantes, además lo mismo tiene que gobernar con Vox partidarios estos de Trump
0
K
12
