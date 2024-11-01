edición general
El indiferente silencio de Moreno Bonilla ante el ataque a Irán y el uso de las bases andaluzas de Rota y Morón

El presidente de la Junta de Andalucía no se ha manifestado aún sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán, donde Andalucía, con las bases de Morón y Rota, tiene un delicado papel

ChingPangZe #1 ChingPangZe
es un tema de estado en el que Bonilla no pincha ni corta nada por lo que su silencio y su opinion son irrelevantes. Noticia para montar bronca.
lonnegan #2 lonnegan
#1 Es que la tonta del bote de Madrid ya ha salido a hablar y claro, parece que la señora hace política nacional
Kantinero #3 Kantinero *
#1 Es más bien que ha anunciado elecciones para junio, y sabe perfectamente que en este asunto están las opiniones muy divididas,incluso entre sus votantes, además lo mismo tiene que gobernar con Vox partidarios estos de Trump
