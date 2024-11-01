IndieGo nos invitan a un viaje, a ninguna parte o a todas, con 'El Turista Imaginario'

La banda albaceteña descubre el primer single -en clave pop-jazz-funk-disco- del que será su inminente álbum de debut. Este ‘El Turista Imaginario’ exhala todas las virtudes de la banda albaceteña, con un exquisito sonido, tan académico como encantador y valiente; unas melodías soleadas e impecables y unas letras perfectamente construidas -dentro del particular imaginario de IndieGo. Todo ello nos conduce a -de una manera ensoñadora y cinematográfica, por su alto componente visual- recordarnos que hay otras realidades a ser gozadas a la misma