Indicios de atmósfera en el terrestre TRAPPIST 1 e, a 40 años luz
Nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb incluyen indicios de que un mundo como la Tierra dentro de la zona habitable de su estrella a 40 años luz, pueda albergar una atmósfera.
