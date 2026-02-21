India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi

India y Brasil firmaron este sábado un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, según anunció el primer ministro indio, Narendra Modi, tras mantener conversaciones en Nueva Delhi con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Modi calificó el acuerdo como “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”. Ambos mandatarios mantuvieron conversaciones en busca de un fortalecimiento en la cooperación del sector estratégico.