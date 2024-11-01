edición general
India avanza hacia el mayor contrato Rafale de la historia por 114 cazas F4/F5 con ensamblaje local y transferencia tecnológica

La India y Francia se encaminan a cerrar uno de los acuerdos aeronáuticos militares más relevantes de la década. El Ministerio de Defensa indio se prepara para iniciar las negociaciones formales por la adquisición de 114 cazas Dassault Rafale para la Fuerza Aérea India (IAF), bajo un esquema Gobierno a Gobierno (G2G), con un valor estimado de ₹3,25 lakh crore (unos 36.000 millones de dólares).

HeilHynkel
Aquí veo un problema .. si empezamos a armar a Europa con Rafale y Eurofighter y dejamos de lado los chatarros yankis no vamos a dar a basto para producir,

Es que han pedido 114 y hasta ahora se han producido !240! ... !desde 2001!
karakol
#1 Es qué los van a producir los indios. :-D

Según fuentes citadas por ANI, ThePrint y medios franceses, el acuerdo prevé:

18 aeronaves en condición fly-away, entregadas directamente desde Francia.

Hasta 96 unidades fabricadas en India, con ensamblaje final en la planta de Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) en Nagpur.

Un contenido indio que variará entre 30 % y 60 %, alcanzado de manera progresiva.

Capacidad productiva local estimada en 24 aeronaves por año.

Te los vendo, pero los fábricas y montas tú. Yo solo los superviso y me embolso 35,000 millones. :troll:

Y parecían tontos los gabachos. :-P

Y parecían tontos los gabachos. :-P
penanegra
#2 eso es de lo que se les ha acusado a china. Para india será un buen acuerdo por "how to". Y Francia consigue una producción que no tenía.... Verémos como acaba
HeilHynkel
#2

Madre, yo ahí no me subo. :roll:
