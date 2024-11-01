India avanza hacia el mayor contrato Rafale de la historia por 114 cazas F4/F5 con ensamblaje local y transferencia tecnológica

La India y Francia se encaminan a cerrar uno de los acuerdos aeronáuticos militares más relevantes de la década. El Ministerio de Defensa indio se prepara para iniciar las negociaciones formales por la adquisición de 114 cazas Dassault Rafale para la Fuerza Aérea India (IAF), bajo un esquema Gobierno a Gobierno (G2G), con un valor estimado de ₹3,25 lakh crore (unos 36.000 millones de dólares).