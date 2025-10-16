La indemnización por "daños morales" a la exgerente de FGV supera o iguala a las de las víctimas del metro y la dana

La gerente de FGV del 1 de septiembre de 2003 al 30 de octubre de 2012, ha batallado desde 2021 con las Corts Valencianes para que la indemnizaran por los "daños físicos y psíquicos" (que valoraba en 93.194,04 euros) y el "daño moral" (cuantificado en 125.000 euros), por lo que solicitaba cobrar una cantidad total 218.194,04 euros, que el parlamento valenciano rechazó. Una negativa que hizo que Gracia presentara un recurso contencioso-administrativo en 2021 contra las Corts Valencianes y la Generalitat Valenciana, representada por la Abogacía..