Incultura en Rusia. AdoptaUnOtanista vol.46  

Anfisa no entiende la fascinación cultural por Rusia o China. Dos civilizaciones al parecer insignificantes al lado de la Ucrania de Stepan Bandera.

Veelicus
stop nazis
elyari
Limpieza cerebral no, lo siguiente, madre mía, un ejemplo claro de lo que hace el nacionalismo a ultranza.
anamabel
Los rusoparlantes no son prorrusos, Zelenski es rusoparlante, como casi el 100% de la población de Ucrania. El problema es que, para el nacionalismo de ultraderecho ucraniano, disminuir el uso del ruso en favor del ucraniano, reforzar los símbolos del hipernacionalismo ukro como Stepan Bandera y el colaboracionismo nazi, atacar a los ucranianos prorrusos y, de paso, vender el país a los intereses de la OTAN es imprescindible para seguir en el poder.
pozz
Rusia es un estercolero casi del tercer mundo repleto de miseria y pobreza que vive de la mentira y la propaganda, un pais cuyos salarios y nivel de vida es muy inferior al de paises como Marruecos o Argentina... No hay mas que ver como han progresado y prosperado todos los paises del este de Europa que se alejaron del cancer del Kremlin a la UE y la OTAN cuando se desmantelo la URSS.

Anfisa nacio en Mariupol, actualmetne ocupada por Rusia, es una ucraniana rusoparlante, una clara muestra de…   » ver todo el comentario
