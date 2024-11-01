Incremento alarmante de fallecidos por ataques de osos en Japón

En Japón, los ataques de osos alcanzan cifras récord con diez muertes desde abril, siendo Akita la más afectada. El reciente ataque de un oso en Higashinaruse, ubicado en la prefectura de Akita al norte de Japón, resultó en la muerte de un hombre de 38 años el pasado viernes. Este trágico suceso eleva a diez el número de víctimas mortales por estos ataques desde abril, marcando un récord sin precedentes.