La increíble historia del Reino de Belmonte, el barrio de Madrid que se independizó y cuyos vecinos pidieron asilo a Cuba hace 35 años

Si no existieran las hemerotecas que dan fe de que se trata de hechos reales, uno se sentiría tentado a pensar que la historia del Cerro Belmonte forma parte del guion de una película española de comedia, de esas en las que abundan las situaciones absurdas. Y es que lo ocurrido hace 35 años en este barrio madrileño fue tan increíble y surrealista que ha servido para alimentar al menos una obra de teatro que se puso en escena en Badajoz en 2024 y una novela, "El reino de Belmonte", publicada este año por el escritor e historiador Alfonso Mateo..