La increíble historia del hombre que empezó ma vender patatas fritas a ser uno de los más importantes inversores de Silicon Valley

Chris Miller, en su libro Chip War, repasa la historia geopolítica del sector de los semiconductores, pero entre los grandes nombres de la tecnología se cuela una figura insólita: J.R. Simplot, un granjero de Idaho que pasó de fabricar patatas fritas para McDonald’s a convertirse en uno de los principales inversores de la industria de la memoria RAM. Su caso demuestra que el conocimiento de los mercados de materias primas puede aplicarse incluso al corazón de la revolución digital.

Estas historias hay que cogerlas un poco con pinzas, que luego resulta que el jovencito que trasteaba en su garaje tenía unos padres millonarios en puestos clave que le abrieron todas las puertas. Éste dicen que era "granjero", que se marchó de su casa en 1923 con 14 años pero que en la segunda guerra mundial (1939 con 30 años) ya tenía la empresa más grande de envío de patatas de todo EEUU. No le quito mérito pero me cuesta creer que no tuviera un colchón importante.
