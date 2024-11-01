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“Incluso los bebés son considerados terroristas”: Un informe describe la escalada de abusos contra niños palestinos detenidos [Fra]

Unos 350 niños palestinos recluidos en cárceles israelíes están siendo torturados, abusados sexualmente y sometidos a inanición. Desde el 7 de octubre de 2023, su situación se ha deteriorado considerablemente. Un informe demoledor de Save the Children, que había sido censurado debido a la presión de Israel, finalmente ha sido publicado

| etiquetas: israel , niños , palestina , torturas , save the children
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5 comentarios
28 4 1 K 245 actualidad
mmlv #1 mmlv
Niños palestinos son torturados, abusados sexualmente y sometidos a inanición en cárceles israelíes. Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el número de arrestos de palestinos, incluidos niños, ha aumentado, y la situación en los centros de detención israelíes se ha deteriorado significativamente. Así lo revela un informe de Save the Children, una organización de derechos de la infancia, al que tuvo acceso el periódico neerlandés NRC. La organización humanitaria

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5 K 90
Javi_Pina #5 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
2 K 43
#2 Celsar
Niños secuestrados y metidos en campos de concentración y exterminio, hablemos con propiedad.
El sionismo es el cáncer de nuestro siglo.
3 K 37
tranki #3 tranki
#2 Pero luego son las putas víctimas si queman un puto muñeco, todo son quejas y lloros.
Son escoria, no llegan ni a humanos, son mierda putrefacta, y el mayor problema es que como crezcan nos matarán a todos.
4 K 51
#4 Celsar
#3 el mayor problema es que controlan no solo los medios de comunicación si no especialmente las redes sociales y las comunicaciones móviles.
Por eso se siente impunes los basuras estos.
2 K 34

menéame