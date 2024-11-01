“Incluso los bebés son considerados terroristas”: Un informe describe la escalada de abusos contra niños palestinos detenidos [Fra]

Unos 350 niños palestinos recluidos en cárceles israelíes están siendo torturados, abusados sexualmente y sometidos a inanición. Desde el 7 de octubre de 2023, su situación se ha deteriorado considerablemente. Un informe demoledor de Save the Children, que había sido censurado debido a la presión de Israel, finalmente ha sido publicado
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El sionismo es el cáncer de nuestro siglo.
Son escoria, no llegan ni a humanos, son mierda putrefacta, y el mayor problema es que como crezcan nos matarán a todos.
Por eso se siente impunes los basuras estos.