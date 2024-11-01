Por la inclusión de Correos en el EBEP (Comunicado CNT Postal)

Desde la Sección Sindical de la CNT en Correos Barcelona, nos hacemos eco de la siguiente petición, emanada de un grupo de trabajadores que desde el año 2007 vienen trabajando para la inclusión de la plantilla de Correos en el EBEP. Animamos al resto del personal y organizaciones sindicales a que difundan esta reclamación, que no sólo consideramos de justicia e igualdad, sino necesaria y beneficiosa para quienes trabajamos en Correos, sea en el puesto y en el lugar que sea. (...) www.instagram.com/cnt_correus/