¿Incluir a la pareja en la rehabilitación cardíaca?
Una revisión sistemática demuestra que el apoyo emocional y relacional mejora los comportamientos saludables y el bienestar en pacientes con enfermedad cardiovascular y en sus compañeros.
ciencia
#1
sorrillo
Eso dependerá de cual haya sido el motivo del infarto.
0
K
11
#2
Mosquitón
A ver. Que esa frase se puede malinterpretar... Y la del primer comentario también.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
