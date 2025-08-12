Incendio en Xanadú: diez vehículos afectados

Arden diez vehículos en el parking exterior del Centro Comercial intu Xanadú en Arroyomolinos. Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir por completo el incendio originado en un vehículo en el parking del centro comercial, que se ha extendido a otros nueve vehículos.
| etiquetas: incendio , parking , xanadú
jamónkilowatios?
"todo apunta a que un usuario que esperaba el autobús próximo a uno de los laterales del centro comercial arrojó una colilla sobre una zona de césped seco. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar uno de los coches aparcados"
"queda descartado que el origen del incendio estuviera relacionado con un coche eléctrico"
"La extinción fue especialmente complicada por el tipo de vehículos afectados —todos de combustión"
www.diariodeibiza.es/sociedad/2025/08/12/incendio-parking-centro-comer
#7 Exacto
Cc: #4, #8