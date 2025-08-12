edición general
6 meneos
79 clics
Incendio en Xanadú: diez vehículos afectados

Incendio en Xanadú: diez vehículos afectados

Arden diez vehículos en el parking exterior del Centro Comercial intu Xanadú en Arroyomolinos. Los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir por completo el incendio originado en un vehículo en el parking del centro comercial, que se ha extendido a otros nueve vehículos.

| etiquetas: incendio , parking , xanadú
5 1 1 K 75 actualidad
10 comentarios
5 1 1 K 75 actualidad
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Olivia Newton-John, que era la bomba
0 K 11
victorjba #9 victorjba
#6 Pues Rush era el bombazo xD
1 K 26
SidK #1 SidK
¿Coche eléctrico? :shit:
0 K 6
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 carro de caballos?
1 K 16
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Cuadriga romana
0 K 11
#3 Toponotomalasuerte
#1 para que luego digan que la propaganda no funciona con las mentes simples.
1 K 19
pitercio #4 pitercio
#1 ¿es el nuevo comía jamón kilowatios? :troll:
2 K 20
#10 Grahml
#1 No. Uno que tiró una colilla a un seto, prendiéndose y alcanzando a los vehículos, todos de combustion:


"todo apunta a que un usuario que esperaba el autobús próximo a uno de los laterales del centro comercial arrojó una colilla sobre una zona de césped seco. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar uno de los coches aparcados"

...

"queda descartado que el origen del incendio estuviera relacionado con un coche eléctrico"

...

"La extinción fue especialmente complicada por el tipo de vehículos afectados —todos de combustión"


www.diariodeibiza.es/sociedad/2025/08/12/incendio-parking-centro-comer


#7 Exacto

Cc: #4, #8
0 K 20
Josecoj #7 Josecoj
#1 Si no lo dicen expresamente es combustión interna segurísimo
2 K 21
sotillo #8 sotillo
#1 No, intencionado para que se hable de Madrid
0 K 11

menéame