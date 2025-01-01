Un incendio de pasto cerca del vertedero de Colmenar Viejo obliga a activar la situación operativa 1

El Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) ha declarado este lunes la situación operativa 1 debido a un incendio registrado en Colmenar Viejo. Este fuego en la zona del Camino de Valdeolivas se encuentra además cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro. El fuego se ha producido en una zona próxima al vertedero del municipio, aunque por el momento, no hay constancia de afecciones al tráfico ferroviario. La Guardia Civil ha cortado la carretera de Valdeolivas debido a la cercanía del fuego.