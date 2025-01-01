Incendio en Las Médulas deja devastados a los vecinos afectados

Un incendio ha devastado recientemente la zona de Las Médulas, en El Bierzo, dejando a los vecinos en un estado de desamparo y desesperación. Rufina, una de las afectadas, ha expresado su indignación al señalar que los políticos locales no han cumplido con su deber de proteger el patrimonio de la región.
| etiquetas: incendio forestal , mérulas , vecinos , abandono
Aquí todos tienen que asumir sus responsabilidades y mientras eso no cambie, las cosas seguirán igual.
Seguid.votando a una panda de inútiles.