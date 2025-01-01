edición general
Incendio en Las Médulas deja devastados a los vecinos afectados

Un incendio ha devastado recientemente la zona de Las Médulas, en El Bierzo, dejando a los vecinos en un estado de desamparo y desesperación. Rufina, una de las afectadas, ha expresado su indignación al señalar que los políticos locales no han cumplido con su deber de proteger el patrimonio de la región.

efectogamonal #1 efectogamonal
Los politickuchos fueron a hacerse la foto de turno y con las mismas se largaron {0x1f525}
#2 Leon_Bocanegra
#1 por suerte para los vecinos.
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 Fueron a mearles encima y decir que llovía {0x1f525}
sotillo #6 sotillo
#1 Lo de todos los años oiga usted, y esta vez les ha tocado a ellos
io1976 #5 io1976
Ahora están deseperados... quién ha votado a esos políticos?
Aquí todos tienen que asumir sus responsabilidades y mientras eso no cambie, las cosas seguirán igual.
Seguid.votando a una panda de inútiles.
#4 bartolin
Con lo preparao que se veía el retrasao ese del gallardo....
